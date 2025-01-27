Gaziantep FK-Galatasaray maçı bilet fiyatları belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gaziantep FK-Galatasaray maçı bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü evinde Galatasaray'ı ağırlayacak olan Gaziantep FK maç biletlerini satışa sundu.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Karşılaşmanın bilet fiyatları ev sahibi takım için bin 950 TL ile 4 bin TL arasında belirlenirken misafir tribün bilet fiyatları ise 2 bin 500 TL olarak belirlendi.

BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de konuk edeceği Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmanın bilet fiyatları bin 950 TL ile 4 bin TL arasında belirlenirken misafir tribün bilet fiyatları ise 2 bin 500 TL olarak belirlendi.

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