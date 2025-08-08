Gaziantep FK - Galatasaray maçına damga vuran karar

Son şampiyon Galatasaray'ın Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı Trendyol Süper Lig'in açılış maçına hakem Ali Şansalan'ın tartışmalı kararları damga vurdu.

Henüz maçın ilk dakikasında Lungoyi ceza sahası içerisine girerken Lucas Torreira'nın kayarak yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı ve bir süre acı içerisinde kıvrandı.

Pozisyonu sürdürme kararı alan Ali Şansalan, 10. dakikada ise Kevin Rodrigues’in ceza sahasında Sallai’yi çekerek düşürdüğü pozisyonda, VAR uyarısıyla monitörden inceleme yaptıktan sonra penaltı kararı verdi.

Ancak bu pozisyonda da Sallai öncesinde Rodrigues'i çekmesi nedeniyle Gaziantep FK cephesi hakem Ali Şansalan'ın penaltı kararına tepki gösterdi.

Yeni sezon, hakem tartışmalarıyla başladı.