Gaziantep FK - Galatasaray maçına damga vuran karar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gaziantep FK - Galatasaray maçına damga vuran karar

Süper Lig'de yeni sezon tartışmalı hakem kararlarıyla başladı. Gaiantep FK-Galatasaray maçında hakem Ali Şansalan'ın kararları maça damga vurdu.

Son şampiyon Galatasaray'ın Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı Trendyol Süper Lig'in açılış maçına hakem Ali Şansalan'ın tartışmalı kararları damga vurdu.

Henüz maçın ilk dakikasında Lungoyi ceza sahası içerisine girerken Lucas Torreira'nın kayarak yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı ve bir süre acı içerisinde kıvrandı.

Pozisyonu sürdürme kararı alan Ali Şansalan, 10. dakikada ise Kevin Rodrigues’in ceza sahasında Sallai’yi çekerek düşürdüğü pozisyonda, VAR uyarısıyla monitörden inceleme yaptıktan sonra penaltı kararı verdi.

Ancak bu pozisyonda da Sallai öncesinde Rodrigues'i çekmesi nedeniyle Gaziantep FK cephesi hakem Ali Şansalan'ın penaltı kararına tepki gösterdi.

Yeni sezon, hakem tartışmalarıyla başladı.

Son Haberler
TEM'de 5 araç birbirine girdi
TEM'de 5 araç birbirine girdi
NASA yaşamın sonu için tarih verdi! Oksijeni beklenenden erken tükenecek
NASA yaşamın sonu için tarih verdi! Oksijeni beklenenden erken tükenecek
CHP'de toplu istifa depremi!
CHP'de toplu istifa depremi!
Gaziantep FK - Galatasaray maçına damga vuran karar
Gaziantep FK - Galatasaray maçına damga vuran karar
Bingöl’de girdiği baraj gölünde boğuldu
Bingöl’de girdiği baraj gölünde boğuldu