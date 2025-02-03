Gaziantep FK-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Gaziantep FK ile Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasının kapanış maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. Mücadelenin yabancı VAR hakemi belli oldu.
MHK'den yapılan açıklamada Gaziantep FK-Galatasaray maçının VAR hakemi olarak İtalyan Fabio Maresca'nın atandığı belirtildi. AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.
Mücadelenin orta hakemi olarak ise Kadir Sağlam görev yapacak.
Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak maçın VAR ve AVAR hakemleri belirlendi. pic.twitter.com/UvkMu1Mv2F— Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) February 3, 2025