Gaziantep FK-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Gaziantep FK-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig’in 22. haftasının kapanış mücadelesinde Gaziantep FK, Galatasaray’ı konuk edecek. Şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren maçın hakemi belli oldu.

Gaziantep FK ile Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasının kapanış maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. Mücadelenin yabancı VAR hakemi belli oldu.

MHK'den yapılan açıklamada Gaziantep FK-Galatasaray maçının VAR hakemi olarak İtalyan Fabio Maresca'nın atandığı belirtildi. AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.

Mücadelenin orta hakemi olarak ise Kadir Sağlam görev yapacak.

Son Haberler
Rashford’un yeni takımı belli oldu: Daha önce Galatasaray’ın listesindeydi
Rashford’un yeni takımı belli oldu: Daha önce Galatasaray’ın listesindeydi
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aslan, Ege Denizi'ndeki depremlere ilişkin acil önlem alınması çağrısında bulundu
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aslan, Ege Denizi'ndeki depremlere ilişkin acil önlem alınması çağrısında bulundu
Usta sanatçı Etem Çalışkan son yolculuğuna uğurlanıyor
Usta sanatçı Etem Çalışkan son yolculuğuna uğurlanıyor
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Mısır Dışişleri Bakanı yarın Türkiye'ye geliyor
Şehit çocuğunun duygusal anları
Şehit çocuğunun duygusal anları