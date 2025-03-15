Gaziantep FK galibiyet serisini 3 maça çıkardı: Bu sezon ilk kez başardılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gaziantep FK galibiyet serisini 3 maça çıkardı: Bu sezon ilk kez başardılar

Süper Lig’in 28. Haftasında Gaziantep FK, Kayserispor’u tek golle mağlup etti. Gaziantep ekibi bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep FK 1-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golü 52. dakikada David Okereke kaydetti.

Süper Lig'de bu sezon ilk kez üst üste üçüncü galibiyetini elde eden ve son 5 maçta 4 galibiyet alan Gaziantep FK, puanını 38'e çıkardı.

Kayserispor ise son 3 maçta 2. yenilgisini aldı ve 27 puan ile 17. sırada kaldı.

Gaziantep FK, gelecek hafta Konyaspor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.

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