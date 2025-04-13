Gaziantep FK, Hatayspor engelini aştı

Gaziantep FK, Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 42'ye yükseltti.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
38. dakikada sağ kanattan Görkem'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 0-1
45+2. dakikada savunma arkasına atılan uzun topla ceza sahası içine giren Boateng'in sol çaprazdan yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
57. dakikada sol taraftan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Okereke'nin kafa vuruşumda uzak direğin dibinden dışarı çıktı.
59. dakikada atılan uzun topla buluşan Okereke'nin pasında ceza sahasının sağ tarafında topu alan Halil Dervişoğlu'nun sola çekip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
61. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine yönelen Boutobba'nın rakibini geçtikten sonra sağ köşeye vuruşunda kaleci Dioudis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.