Gaziantep FK ile Samsunspor yenişemedi! Karadeniz ekibi hakeme isyan etti

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Samsunpor'u konuk ettiği mücadele 2-2 berabere bitti.

Maçın ardından Samsunspor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Müsabaka hakeminin vermiş olduğu hatalı kararlar, oyunun seyrini bütünüyle değiştirdiği gibi, teknik ekibimiz ve futbolcularımızın emeklerinin heba olmasına neden olmuştur" denildi.

Ndiaye'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda hakem Batuhan Kolak'ın hatalı olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AYAĞINA BASILAN OYUNCUMUZ KIRMIZI KART GÖRDÜ"

"Müsabaka olağan akışında devam ederken, 45+5. dakikada futbolcumuz Cherif Ndiaye, herhangi bir gerekçe olmaksızın oyundan ihraç edilmiştir. İlgili pozisyon dikkatle incelendiğinde, aslında rakip takım oyuncusunun futbolcumuzun ayağına bastığı açıkça görülmektedir. Buna rağmen ayağına basılan futbolcumuzun kırmızı kart ile cezalandırılması, kabul edilemez bir hata ve son derece vahim bir karardır.

Golden önce futbolcumuz Zeki Yavru’ya yapılan faulün es geçilmesi ise maçın seyrini doğrudan etkileyen bir diğer büyük hakem hatasıdır. Dahası ve oldukça enteresan olanı, müsabaka hakeminin müsabaka süresince istisnasız tüm takdir haklarını rakip takımdan yana kullanmasıdır. Neredeyse bir pozisyonda dahi takdir hakkının takımımız lehine kullanılmadığını gördük."

"GEREKLİ GİRİŞMLERDE BULUNACAĞIZ"

Bu maçtaki kararların Fenerbahçe müsabakasına da etkilediği vurgulanan açıklamada, "Bu yanlış kararlar bütünü yalnızca bugünkü karşılaşmanın sonucunu değil, aynı zamanda gelecek hafta oynayacağımız ve büyük önem taşıyan Fenerbahçe müsabakasını da doğrudan etkilemiştir. Bundan sonraki süreçte tüm hakem kararlarının yakın takipçisi olacağımızı, yanlış ve hatalı kararlarla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

REİS: 2 PUANIMIZ ÇALINDI

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, bugün hakem hataları yüzünden 2 puan kaybettiklerini savundu.

Reis, "Bizler de insanız herkesin zor günleri olabiliyor, bugün bir kişinin çok kötü bir günüydü, kötü kararlar verildi o da hakemlerdi. Bu tür hatalı kararlardan sonra mücadele etmek ve geri dönmek çok çok zordur. Bir insanın vermiş olduğu kararlar yüzünden bugün 2 puanımız çalındı. Bu büyük bir problem. Umarım bu kararlar düzelir" dedi.