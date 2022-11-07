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Gaziantep'ten flaş Erol Bulut açıklaması

Gaziantep FK'nın kendi sahasında Kayserispor'a yenilmesinin ardından taraftarlar teknik direktör Erol Bulut'u istifaya çağırmıştı. Kulüp açıklama yaptı

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 17:21
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Gaziantep FK, istifası istenen Erol Bulut'la ilgili açıklama yaptı

Gaziantep'ten flaş Erol Bulut açıklaması
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Gaziantep FK'da gündem Erol Bulut. Kayserispor yenilgisinin ardından bazı taraftarların istifaya çağırdığı Bulut'la ilgili kulüp bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"Öncelikle teknik direktörümüz Sayın Erol Bulut'un kulübümüz ile sözleşmesi devam etmektedir ve kendisi görevinin başındadır.

İstikrarın her zaman futbolda başarıyı getirecek en önemli unsur olduğuna inanarak hareket eden yönetim kurulumuzun, futbolcularımıza ve teknik heyetimize olan güveni tamdır.

Bundan sonraki süreçte de arzulanan noktalara ulaşmak adına, en önemli gücümüz olan taraftarlarımızın desteğine daha da fazla ihtiyacımız vardır.

Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu olarak, sezon sonunda belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşabilmek adına fedakarca çalışmalarımıza devam edeceğimizin bilinmesini isteriz."

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