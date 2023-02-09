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Gaziantep'ten ligden çekilme kararı açıklaması

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'da yönetim kurmak için görevlendirilen Memik Yılmaz, ligin geri kalan kısmıyla ilgili kararlarını kısa bir süre içerisinde vereceklerini söyledi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 23:05
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Gaziantep FK kararını 1-2 gün içerisinde verecek

Gaziantep'ten ligden çekilme kararı açıklaması
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Gaziantep FK'nın geçici başkanı Memik Yılmaz, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Başkan Memik Yılmaz, "Henüz ligin geri kalan kısmıyla ilgili kararımızı veremedik. Birkaç gün içerisinde durum değerlendirmesi yapmaya çalışıp kararımızı açıklayacağız. Bugün Kulüpler Birliği toplantısına uzaktan katılarak kendilerinden süre istedik. Onlar da bu durumumuzu anlayışla karşıladılar.
TOPLANTIDA DEPREM OLDU

Bu arada toplantı sırasında Gaziantep'te 2 kez sarsıntı oldu. Sallantılar nedeniyle 2 kez internet kesildiği için çok sağlıklı bir görüşme yapamadık. Kulübümüzle ilgili durumlara bakarak Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nden süre istedik. Kararımızı birkaç gün içerisinde netleştirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

KARARI VERECEĞİZ
Öte yandan yaşanan depremin yarattığı felaketin çok büyük boyutlarda olduğunu belirten Memik Yılmaz, "Allah'tan futbol takımımıza Antalyaspor maçı sonrasında izin vermiştik. Çoğu burada değildi zaten. Onlara biz sizi arayıncaya kadar güvenli bir yerde olmalarını önerdik. Şu an konuşurken bile zorlanıyorum. Buradaki manzarayı sizlere anlatamam. Durum son derece vahim ve üzücü. Buradaki yaşam şartları çok zor. İnsanları futbola ikna etmek, şu an futbolcu düşünmek bize çok uzak.
Biliyorsunuz kulübün başkanı Cevdet Akınal görevi bıraktıktan sonra yerel yönetimimiz, sayın valimiz kulübe sahip çıkıyordu. Ben bu görevi üstleneceğimi söyledim. Sağ olsunlar bana güvendiler ancak yönetim kurulu oluşturmak için zamanımız olmadı ve bu depremle karşı karşıya kaldık. Şimdi birkaç gün içerisinde nasıl bir karar alacağımızı kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerin kullandı.

 

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