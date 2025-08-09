Gaziantep FK kendi etti kendi buldu! İlk maçta sezonu kapattı

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray'a sahasında 3-0 yenilen Gaziantep FK sezona puansız başlamasının yanı sıra kilit oyuncularından birini de kaybetti.
MBAKATA SEZONU KAPATTI
Mücadelenin 35'inci dakikasında zeminin azizliğine uğrayarak sakatlanan Gaziantep FK'nın Fransız sağ beki Salem Mbakata sedyeyle oyundan çıkmıştı. Mbakata'nın çapraz bağ sakatlığı yaşadığı ve sezonu kapattığı belirtildi.
SAHA ZEMİNİ KAMUOYUNDA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Dünkü maçta saha zemini kamuoyunun gündemine otururken taraflı tarafsız tüm futbolseverler, TFF ve kulüplerin bu konuya ekstra özen göstermeleri gerektiğini savundu.