Gaziantep FK lehine verilmeyen penaltılarda karar doğru mu? Eski hakemler açıkladı

Süper Lig’in 14. haftasında Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada ciddi avantaj elde etti.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin gollerini Oğuz Aydın, Rodrigo Becao ve Edin Dzeko kaydetti. Gaziantep FK'nın maçtaki tek golü ise David Okereke'den geldi.

Karşılaşma sonrası Gaziantep FK lehine çalınmadığı iddia edilen penaltılar büyük tartışmalara neden oldu.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşta yayınlanan Trio programında eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran maçtaki pozisyonları değerlendirdi.

İşte eski hakemlerin tartışmalı pozisyonlara yaptığı yorumlar

5. Dakikada Osayi’nin eline çarpan pozisyonda penaltı çalınmalı mı?

Bahattin Duran: Osayi'nin top eline geliyorsa sol eli doğal olmadığı için bu pozisyon saha çizgileri içerisinde penaltı diyeceğiz. Buna penaltı diyen de çok olacak, penaltı değil diyen de çok olacak.

Bülent Yıldırm: Ele geliyorsa sekme bile olsa, sol kolu yüksekte olduğu için penaltı diyeceğiz. Bir temas varsa çizginin üzerinde olduğu için penaltı vermek gerekir. Açıları taradığımızda birinde oynama ihtimali varmış gibi gözüküyor, birinde ben bunu ispat edemediğim için VAR'ın kararına saygı duyuyorum.

Deniz Çoban: Video hakem dörde bölerek izlemiştir bunu. Bir yerde değdi gözükürken başka yerde farklı gözükebilir. Dört açı belki ele geliyor gösteriyor, bir tanesi gelmiyor gösteriyor. Dünya Kupası'nda çipli topu kullanıyor olsak bunu çözerdik. Sahada hakem devam demiş, kabul ediyorum. Eğer ele geliyorsa bu penaltı. Hakemin kanaati önemli.

29. dakikada Becao'nun Arda Kızıldağ'a müdahalesi penaltı mı?

Bülent Yıldırım: İki tane penaltı yaptı Becao, ikisi de kaçtı. Bir, rakibin formasından çekti. İki rakibine çelme taktı. Hadi hakem görmedi. VAR nasıl görmez? Ben izahı olmayan bir kayıtsızlık olduğunu düşünüyorum. Penaltının açıklığı konusunda ilk 3'e girer.

Bahattin Duran: Formayı giymeye çalışırken de ceza sahasından çıkarken de sportmenlik dışında bir hareket yapıyor ve net bir penaltı benim için. Formayı çıkarmaktan penaltı. Becao'nun sonrasındaki hareketi de penaltı.

Deniz Çoban: İkili mücadele. Kurtulmaya çalışıyor. Forma yukarıya kadar çıktı. Oyuncu kurtulmak için formayı bırakıp gidecek. Sırttan çıkan forma giymek için kim ne diyebilir? VAR tarihinin sayılı pozisyonlarından biri olur.