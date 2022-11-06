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Erol Bulut'tan istifa açıklaması

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Kayserispor'a kendi sahalarında 2-1 yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 17:50
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Kayserispor maçından sonra konuştu

Erol Bulut'tan istifa açıklaması
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Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, Kayserispor'a yenildikleri maçtan sonra "Oynadığımız oyun ile bu mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum." dedi.

Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Oynadığımız oyun ile bu mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum. Yeterince gol pozisyona girdik, maalesef değerlendiremedik. Hafta içi de toplu ve topsuz hepsini çalıştık. Zaten ürettiğimizde zor atıyoruz ama diğer taraftan da rakip geldiğinde kolay oynuyoruz. Bugün nitekim 2 gol yedik. Pozisyonlara baktığımızda ilk yarıda şanslarımızı değerlendirmiş olsaydık daha farklı bir maç olurdu. Sonuçta futbol böyle. Yakaladığınız pozisyonları değerlendiremediğiniz zaman mağlup oluyorsunuz."

Bulut, taraftarın istifaya davet etmesi ile ilgili soru üzerine, "Tabii maç kötü gidince ya da mağlup olunca taraftarlar, tepkilerini gösterebiliyor. O konuya aslında daha farklı cevap verebilirim. Doğru yer olduğunu düşünmüyorum şu an. Aslında vereyim. Daha iyi olur. Kimlerin ne yaptırdığını çok iyi biliyoruz. Cevabım bu olsun. Taraftarın neden öyle bağırdığını devamını getirmeyeceğim. O soruyu bana değil yönetime iletmeniz gerekiyor. Ben işimi en iyi şekilde devam ettirmeye çalışıyorum. Son iki haftada yarattığımız pozisyonlara bakarsanız iki maçta 6 puan almamız gerekirken şu an 0 puan ile ayrılmış oluyoruz." diye konuştu.

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