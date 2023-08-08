Gaziantep FK Yunanistan'dan transfer yaptı

Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanan Gaziantep Futbol Kulübü, Yunanistan’ın Aris takımında forma giyen sağ bek Salem M’Bakata'yı renklerine bağladı.

KAYNAK: İHA
Gaziantep FK Yunanistan'dan transfer yaptı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü, savunmanın sağına takviye yaptı. Gaziantep ekibi, son olarak Yunanistan’ın Aris takımında forma giyen Fransız sağ bek Salem M’Bakata ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer ile ilgili Gaziantep FK’dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Yunanistan’ın Aris kulübünde forma giyen başarılı sağ bek oyuncusu Salem M’Bakata ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Salem M’Bakata’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. (İHA)

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