Gaziantep FK'da 2. Sumudica dönemi

Teknik direktör Erdal Güneş ile yollarını ayıran Gaziantep FK Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. 2019-2021 yılları arasında kulübümüzde 51 müsabakaya çıkan ve 1.55 puan ortalaması yakalayan başarılı teknik adam, kulübümüzün başarısı için görev alacak. Marius Sumudica’ya kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.