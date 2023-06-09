Gaziantep FK'da başkan belli oldu

Gaziantep FK'nin olağan genel kurulunda başkanlığa Memik Yılmaz seçildi.

Gaziantep FK'da başkan belli oldu

Kulüp tesislerindeki genel kurulda tek listeyle gidilen seçimde Memik Yılmaz kulüp başkanı oldu.

Memik Yılmaz, genel kurulda yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Gaziantep futboluna yönetici olarak yıllardır hizmetlerinin olduğunu anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Görevimiz ne olursa olsun elinden gelenin en iyisini vermeye çalışan bir kardeşiniz olarak sizlerle burada bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz depremden birkaç gün önce başkanlık görevine geldim. Bu süreç öncesi birçok hayalimiz vardı ancak yaşadığımız depremin ardından olağanüstü durumlarla karşı karşıya kaldık."

Gazianteplilerden kırmızı-siyahlı takıma destek vermelerini istediğini aktaran Yılmaz, kulübün daha iyi yerlere geleceğini belirtti.

Genel kurula katılanlara teşekkür eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"2023-2024 sezonunun ilk adımını bugün resmen atıyoruz. Önümüzde uzun ve zorlu bir yol olduğunun farkındayız. Gaziantep, tarih boyunca el ele verdiğinde şartlar ne olursa olsun her zaman başarıya ulaşmayı başarmıştır. Şimdi de geçmişte olduğu gibi tüm Gazianteplilerin kırmızı-siyah renklerimize sahip çıkarak bu zorlu yolculukta yanımızda olmasını temenni ediyoruz. Bizler her zamankinden daha dirençli daha motive daha inançlı ve daha umutluyuz."

Yılmaz, yeni sezonda çalışmaların aralıksız devam edeceğini aktardı.

Çalışmalara şimdiden başlayacaklarını dile getiren Yılmaz, "Gurur duyduğum Gaziantep şehrinin bir evladı olarak inşallah başarılı skorlar alarak, Gazianteplilerin gurur duyacağı bir takım oluşturmak istiyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız ancak biraz önce de bahsettiğim gibi el ele verdiğimiz takdirde hiçbir zorluk bizi yıldıramayacaktır." diye konuştu.

YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ
Başkan Yılmaz'ın yönetim kurulu listesinde, şu isimler yer alıyor:

İsmet Özcan, Ömer Çakmak, Serhat Tümer, İbrahim Dicle, Abdullah Acar, Ali Fuat Ceyhun, Hayri Aytaç, Fevzi Uslu, Seçil Kömürcü, Uğur Şireci, İdris Kalkan, Halil Demir, Bülent Kaya, Uğur Tosun, Güney Dağdeviren, Gökhan Karakayalı, İlhan Kılınç, Mustafa Kara, Bülent İngeç, Mustafa Kemal Şerbetçi, Ali Kumru, Fatih Konuk, Orhan Yılmaz, Memik Yılmaz, Mehmet Fırat Dicle, Saliha Kübra Kabaali, Tevfik Göğüş, İrfan Karakuzulu, Abdulkadir Gözegir.

Öne Çıkanlar
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Son Haberler
Yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti Yaşam
Yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Kızılay Başkanlığı'na ramak kala Menzil'le ilişkisini inkar etti Güncel
Kızılay Başkanlığı'na ramak kala Menzil'le ilişkisini inkar etti
Gıda zehirlenmesi tedavisi yapılan 6 kadın ve 24 çocuk taburcu edildi Yaşam
Gıda zehirlenmesi tedavisi yapılan 6 kadın ve 24 çocuk taburcu edildi
Kaka Volkan Demirel'e 18 yıl sonra yine gol attı. İzleyenlere eskileri hatırlattı Spor
Kaka Volkan Demirel'e 18 yıl sonra yine gol attı. İzleyenlere eskileri hatırlattı
Öldüresiye dayağa 4 tutuklama: Husumetlileri ağır yaralamıştı Güncel
Öldüresiye dayağa 4 tutuklama: Husumetlileri ağır yaralamıştı
Türkiye'den yola çıkan gemide tespit edildi. İtalya'da müdahale edilecek Güncel
Türkiye'den yola çıkan gemide tespit edildi. İtalya'da müdahale edilecek
Pişkin hırsızlar! Duvara bıraktıkları not görenleri şaşkına döndü Güncel
Pişkin hırsızlar! Duvara bıraktıkları not görenleri şaşkına döndü