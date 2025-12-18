Gaziantep FK'da beklenmedik bir şekilde teknik direktörlük görevinden istifa eden Burak Yılmaz'ın geri adım attığı öne sürüldü.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Burak Yılmaz, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ile görüştü ve aradaki sorunların giderilmesiyle yeniden görevine dönmeyi kabul etti.

NE OLMUŞU?

Gaziantep FK'nın geçtiğimiz hafta sahasında Göztepe'ye 1-0 yenildiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında tribünden kendisine edilen küfürler nedeniyle Rizespor ve Başakşehir ile oynanacak maçların ardından görevi bırakacağını açıklayan Burak Yılmaz daha sonra kararını değiştirerek yönetime istifasını sunmuştu. Gaziantep FK da Burak Yılmaz'ın istifa ettiğini duyurarak kendisine ve ekibine yönelik teşekkür mesajı yayımlamıştı.

Burak Yılmaz'ın istifası sonrası kupada Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşan Gaziantep FK antrenör Mustafa Aksoy yönetiminde çıktığı maçta 5-2'lik ağır bir yenilgi almıştı.