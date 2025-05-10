Gaziantep FK'da Selçuk İnan ile yollar ayrıldı!

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Gaziantep FK'da Selçuk İnan ile yollar ayrıldı!

Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile yollarını ayırdığını açıkladı. Antep ekibi, yaptığı paylaşımında İnan'a teşekkür etti. İşte detaylar...

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kırmızı-siyahlı ekip, genç teknik adam ile karşılıklı anlaşarak bu kararın alındığını belirtti.

İşte Gaziantep FK tarafından yapılan açıklama;

"Gaziantep Futbol Kulübümüzde yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini başarıyla üstlenen Sayın Selçuk İnan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır.

Bu görüşmede, futbolculuk kariyerinde Türk futboluna unutulmaz anlar yaşatan, hırsı ve karakteriyle örnek olan Selçuk İnan, kulübümüze duyduğu derin bağlılık ve mesleki sorumluluğu gereği, takımın geleceği için kan değişikliğinin doğru olacağı görüşünü paylaşmıştır.

Bu vesileyle, kulübümüze kattığı değer, saha ve saha dışında gösterdiği liderlik için Sayın Selçuk İnan ve değerli teknik ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz."

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