Gaziantep FK'dan savunmaya transfer hamlesi! Anlaşma sağlandı

Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, bir transfer daha mutlu sona ulaştı.

Gaziantep FK, Burak Yılmaz'ın raporu doğrultusunda transferde son dakika hamlesi gerçekleştirdi.

GAZİANTEP FK ROB NIZET'İ TRANSFER EDİYOR

Ajansspor'un haberine göre; Kırmızı-siyahlılar, 23 yaşındaki sol bek Rob Nizet ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Gaziantep ekibinin son olarak Willem II forması giyen Belçikalı futbolcu için uçuş planı hazırladığı ifade edildi.

HOLLANDA'DA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Senegal asıllı Belçikalı sol bek, geçen sezon Willem II formasıyla çıktığı 38 maçta 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Toplam 5 gole doğrudan katkı sağlayan Nizet, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

BURAK YILMAZ ÖZELLİKLE İSTEDİ

Teknik direktör Burak Yılmaz’ın raporu doğrultusunda kadroya katılan Nizet, Gaziantep FK’nın bu sezonki savunma rotasyonunda önemli bir rol üstlenecek.

