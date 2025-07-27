Gaziantep FK'den yeni transfer ve yeni formalar

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da görev yapan sağ kanat oyuncusu Kulasin, kulüp başkanı Memik Yılmaz, başkan yardımcısı Güney Dağdeviren ve yönetim kurulu üyeleri Bülent İngeç ve Halil Demir'in katılımıyla kendisini kırmızı siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

YENİ FORMALAR TANITILDI

Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezonun başlamasına 2 hafta kala Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. Gaziantep ekibi, yeni sezonda klasik çubuklu forma, beyaz deplasman forması ve kırmızı alternatif forma olmak üzere 3 ayrı forma kullanacak.

Formaların kısa süre içerisinde üretiminin tamamlanacağı ve GFK STORE internet ve mağazalarında satışa çıkacağı öğrenildi.