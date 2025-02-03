Gaziantep FK - Galatasaray 0 - 0

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gaziantep FK - Galatasaray 0 - 0

Süper Lig 22. Haftasının son maçında Galatasaray Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşıyor.

Gaziantep FK ile Galatasaray arasındaki karşılaşma karşılaşma saat 20.00'de başladı.

Gaziantep FK maçı öncesinde Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün, yarın sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak

HER İKİ TAKIMIN 11'İ

Gaziantep FK: Burak, Arda, Viana, Mandouki, Sorescu, Kozlowski, Ndiaye, Mustafa, Lungoyi, Maxim, Okereke

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Ahmed Kutucu, Osimhen

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