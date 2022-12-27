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Belediyenin sitesini hackleyip Sedat Peker’e selam gönderdiler

Gaziantep İslahiye Belediyesi’nin sitesinin hackleyen hackerlar, siteye “Reis Sedat Peker’e saygılar” diye yazdı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 17:06
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Gaziantep İslahiye Belediyesinin sitesini hackleyip Sedat Peker’e selam gönderdiler

Belediyenin sitesini hackleyip Sedat Peker’e selam gönderdiler
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İslahiye Belediyesi'nin resmi internet sitesine girenler, ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Belediyenin sitesi olan 'islahiye.bel.tr'ye girenler, sitenin hacklenmiş olduğunu gördü.

Belediyenin sitesinde hacklemeyi yapan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Sedat Peker’in fotoğraflarını da kullanıp “İhaleye fesat karıştırma” ve “Reis Sedat Peker’e saygılar” paylaşımlarında bulundu.

İşte sitedenin hacklenmiş halinden o görüntüler:

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın farkedilmesi üzerine site erişime kapatıldı. Belediye yetkililerinin şikayetçi olması üzerine Peker paylaşımları yapanların belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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