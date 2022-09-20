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Gaziantep İslahiye’de icradan satılık daire

T.C. İslahiye İcra Dairesi tarafından Gaziantep İslahiye'de 4+1 daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 10:24
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Gaziantep İslahiye’de icradan satılık daire

Gaziantep İslahiye’de icradan satılık daire
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Gaziantep İl, İslahiye İlçe, 277 Ada, 2 Parsel, PINARBAŞI Mahalle/Köy, 1 No.lu Bağımsız Bölüm Gaziantep ili İslahiye İlçesi Pınarbaşı mahallesi 277 ada 2 parsel C blok zemin kat 1 no.lu mesken vasıflı tam hisse bağımsız bölüm olup, taşınmaz üzerinde8 katlı bodrum ve zemin kat ve 6 kattan oluşan betonarma yapı olduğu, 1 no.lu bağımsız bölüm mesken, zemin katta olup4 oda 1 salon antre mutfak banyo lavabo balkondan oluşmakta brüt inşaat alanı yaklaşık 165 metrekare net kullanım alanı140.00 M2içi dışı sıvalı boyalı kapılar ahşap pencereler pvc yapı yaklaşık20-25 yıllık olup yıpranma payı %25 olduğu ulaşım sıkıntısı olmadığı bilirkişi tarafından tespit edilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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