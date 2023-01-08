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Gaziantep İslahiye'de icradan satılık kargir ev

T.C. İslahiye İcra Dairesi tarafından Gaziantep İslahiye'de 160 m2 tek katlı kargir ev icradan satılacak.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 10:28
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Gaziantep İslahiye'de icradan satılık kargir ev

Gaziantep İslahiye'de icradan satılık kargir ev
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Gaziantep İli İslahiye İlçesi Pınarbaşı Mahallesi 273 ada 17 parsel sayılı tam hisse arsa vasfında üzerinde toplam brüt inşaat alanı yaklaşık 160 m2 olan üç oda 1 salon mutfak banyo wc ve terastan oluşan tek katlı kargir yapı olup mesken olarak kullanılmakta içi dışı sıvalı boyalı tabanları yapılı kapılar ahşap yapı yaklaşık 20-25 yıllık olup yıpranma payı %25 yapı sosyal tesis ve okul alanlarına yakın bölgede olduğu bilirkişi tarafından tespit edilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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