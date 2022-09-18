Gaziantep FK'dan Mete Kalkavan'a sert tepki

Gaziantep FK, uzatma dakikalarındaki golle Trabzonspor'a 3-2 yenilirken, kaleci Günay Güvenç, maçın hakemi Mete Kalkavan'a tepki gösterdi.

Günay, şu ifadeleri kullandı:

"Son anda olan pozisyona baktım hemen, ben bir şeyi tekrardan görmedikçe bir karar vermek istemiyorum. Ne yazık ki olmuyor, böyle nasıl devam edecek bilmiyorum. Böyle bize de olmasın. Bugün burada kazansaydık da, böyle bir gol olmasın. Burada sadece kazanmak kaybetmek değil. Sadece kazanmaya odaklıyız ama bazı şeylerin değişmesi gerekiyor.

İlk yarıdaki penaltı vücuttan ele geliyor, yok kolu çok açık. Standartı tutturamıyoruz. En büyük sorun bu. Total kalite olarak ne yazık ki yapamıyoruz, dönüp dönüp aynı şeylere geliyoruz. Maçın önüne geçiyor bazı şeyler"