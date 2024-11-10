Gaziantep Kolej Vakfı’nda 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında canlı resim yarışması

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gaziantep Kolej Vakfı’nda 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında canlı resim yarışması

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu'nda 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamındaki Atama Armağan Karakalem Canlı Performans Resim Yarışması büyük ilgi topladı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu'nda 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen Atama Armağan Karakalem Canlı Performans Resim Yarışması büyük ilgi gördü.

Sanatın birçok dalında ki etkinlikleriyle dikkat çeken Gaziantep Kolej Vakfı öğrencileri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenledikleri Karakalem Canlı Performans Resim Yarışmasında çeşitli Atatürk portreleri yaparak yarıştılar. GKV Özel Ortaokulu 5. 6. ve 7. Sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin performanslarını sergiledikleri sanatsal çalışma tüm öğrenciler tarafından ilgi ile karşılandı. Düzenlenen yarışmaya katılarak canlı performansla birbirinden güzel eserlere imza atan öğrencilerin eserleri okul koridorunda yerlerini aldı.

Gaziantep Kolej Vakfı’nda 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında canlı resim yarışması

Gaziantep Kolej Vakfı’nda 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında canlı resim yarışması

Gaziantep Kolej Vakfı’nda 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında canlı resim yarışması

Gaziantep Kolej Vakfı’nda 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında canlı resim yarışması

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