Gaziantep Kolej Vakfı’nda 23 Nisan coşkusu

TBMM'nin kuruluşunun 105.yılı ve 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları konferans salonunda düzenlenen, GKV Özel İlkokulu'nun hazırladığı törene, Gaziantep Kolej Vakfı Yönetim ve Mütevelli Kurulu Üyeleri, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, açılış konuşmasını yapan GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen, " Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları olarak, ulusal bağımsızlık savaşı yürüten ve bu destansı savaşın, zaferle sonuçlanmasını sağlayan, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisini kurarak dünyada modern, laik, demokratik bir hukuk devleti olarak yer almamızı sağlayacak ilk adımı atan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz sevgimizi sunuyor ve manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. 23 Nisan 1920, Türk ulusunun kendini yönetme yetkisini eline aldığı, Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı gündür. 23 Nisan, topraklarımızı işgal eden güçleri, yurdumuzdan atmak için ant içtiğimiz gündür. 23 Nisan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde, çelikten bir halka, tunçtan bir kale olduğumuz gündür. 23 Nisan, onurlu bir milletin küllerinden yeniden doğuşudur. 23 Nisan, egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir, ilkesinin meclis salonunda perçinlendiği gündür. Ve dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramıdır. Cumhuriyet'in geleceğini gençlere ve "Bugünün küçükleri yarının büyükleridir." diyerek çocuklara emanet eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sizlere bu bayramı armağan etmiştir. Ata'mıza gönülden teşekkür etmek demek, onun ilke ve devrimlerinin ışığında, gösterdiği hedefe hiç durmadan yürümek demektir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından "Atatürk ve 23 Nisan" konulu video gösterimi, Modern dans gösterisi, 23 Nisan temalı şiirlerin okunması, 3. Sınıf öğrencilerinin hazırladığı 23 Nisan Oratoryosu, "Dünya Çocukları " isimli İngilizce drama gösterisi, 23 Nisan Korosu, halk oyunları gösterisi ve İzmir Marşı'nın okunması ile tören sona erdi.