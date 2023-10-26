Gaziantep merkezli 4 ilde MİT destekli IŞİD operasyonu: 18 gözaltı

Gaziantep'te merkezli 4 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik MİT destekli operasyonda 18 şahıs yakalandı. Şahıslardan 4'ü tutuklanırken 14 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.

KAYNAK: İHA
Gaziantep merkezli 4 ilde MİT destekli IŞİD operasyonu: 18 gözaltı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığınca IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Gaziantep merkezli toplam 4 ilde düzenlenen operasyonda IŞİD terör örgütü ile bağlantılı 18 şüphelinin yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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Operasyon çerçevesinde baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise 9 bin 601 dolar, 210 Euro, 11 bin 450 TL para ile çok sayıda örgütsel malzeme ile dijital materyale ele geçirildi.

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