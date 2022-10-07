Gaziantep Şahinbey SYDV 12 işçi alacak

Gaziantep Şahinbey Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 12 işçi alacağını duyurdu.
İŞKUR’un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alınacak.
Son başvuru tarihi 17 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşından büyük olmamak,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
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