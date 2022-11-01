﻿Gaziantep Şehitkamil SYDV 11 işçi alacak

Gaziantep Şehitkamil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 11 personel alınacağını duyurdu.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, büro personeli ve sosyal yardım inceleme görevlisi alınacak.
Son başvuru tarihi ise 08.11.2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını bitirmiş, 35 yaşını doldurmamış olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Askerlik görevini yapmış olmak,
Aktif araç kullanıyor olmak.
GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Adli sicil belgesi,
Özgeçmiş,
Ehliyet Belgesi,
Diploma ve diğer belgeler:
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