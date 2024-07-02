Gaziantep sokağa indi. Suriyelilerin yoğun olduğu mahallede Türk bayrakları ile yürüdüler

Kayseri Melikgazi ilçesinde Suriyeli bir şahsın 6 yaşındaki kızı istismar etmesinin ardından ülkenin farklı yerlerindeki protesto eylemleri devam ediyor. Kayseri’nin ardından Konya, Kilis, Hatay ve son olarak Gaziantep’te vatandaşlar sokağa inerek Suriyelilere karşı protesto eylemi yaptı.

Gaziantep’te Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı yerlerden olan barak mahallesinde vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile sokağa indi.

Sloganlar atarak Suriyelilere ait bazı iş yerleri ve araçlara zarar verildi. Kentin çeşitli noktalarında zırhlı araçlar ile güvenlik önlemleri alan polis ekipleri de protesto eden vatandaşları ikna etmeye çalıştı. Küçük çapta yaşanan olaylar, polisin müdahalesiyle büyümen sonlandırıldı.