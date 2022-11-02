Gaziantep SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Gaziantep SYDV, aşçı olarak istihdam etmek üzere 4 personel alacak.

İlan için son başvuru tarih 17 Kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 – 35 yaş arasında olmak

Askerlikle ilişiği olmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Aşçılıkla ilgili önlisans bölümlerinden veya ortaöğretim bölümlerinden mezun olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

En az B sınıfı ehliyeti olmak ve aktif araç kullanmak

MEB onaylı aşçılık sertifikası olmak

En az 5 yıllık alan tecrübesi olmak