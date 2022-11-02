Gaziantep SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Gaziantep SYDV, aşçı olarak istihdam etmek üzere 4 personel alacak.
İlan için son başvuru tarih 17 Kasım 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 – 35 yaş arasında olmak
Askerlikle ilişiği olmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Aşçılıkla ilgili önlisans bölümlerinden veya ortaöğretim bölümlerinden mezun olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
En az B sınıfı ehliyeti olmak ve aktif araç kullanmak
MEB onaylı aşçılık sertifikası olmak
En az 5 yıllık alan tecrübesi olmak
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