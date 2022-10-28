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Gaziantep Üniversitesi 32 personel alacak

Gaziantep Üniversitesi 32 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 11 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 07:07
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Gaziantep Üniversitesi 32 personel alacak

Gaziantep Üniversitesi 32 personel alacak
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Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.” Denildi.

ilan edilen kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kuntlu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.gantep.edu.tr) adresindeki "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine" uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları daimi statüde olup; adaylar başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirten dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarının 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 7 (yedi) adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu, yabancı dil belgesi, öğrenim belgelerinin onaylı sureti, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 5 (beş) adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime başvuruda bulunacaklardır.

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde (https://wwwgantep.edu.tr/mevzuat/icerik php7IDM99 ulaşılabilir.) belirtilen esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Akademik Başvuru inceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

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