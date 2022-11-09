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Bundan daha güzel adrese teslim yok. Aranan özellik: Yabani erik türlerinin anaçlık özellikleri üzerine çalışmış olmak

Gaziantep Üniversitesi de kişiye özel ilan veren kamu kurumları arasına girdi. Kurumda akademisyen olarak işe alınacak kişinin özellikleri ile başvuranın nitelikleri bire bir örtüşen işe alımda aranan özelliklerden biri "yabani erik türlerinin anaçlık özellikleri" üzerine çalışmış olmak şartı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 14:55
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Gaziantep Üniversitesi’nden kişiye özel ilan. Aranan özellik yabani erik türlerinin anaçlık özellikleri üzerine çalışmış olmak. Bundan daha güzel adrese teslim yok

Bundan daha güzel adrese teslim yok. Aranan özellik: Yabani erik türlerinin anaçlık özellikleri üzerine çalışmış olmak
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YÖK’ün tüm engellemeleri ve kanununa rağmen üniversitelerin kişiye özel ilanlarının sonu gelmiyor. Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü 28 Ekim tarihinde öğretim üyesi ilanı açtı. İlanda, farklı fakültelere 2’si profesör, 13’ü doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 15 kişi alınacağı belirtildi. Açılan ilanlarla kadroya alınacak kişiler için aranan şartlardan bazıları kişiye özel oldu.

Birgün Gazetesi’nden Berkay Sağol’un haberine göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı’na alınacak doktor öğretim üyesi için verilen ilanda, “Doktorasını sayısal yöntemler alanında yapmış olmak. Metin madenciliği ve birliktelik kuralları konularında çalışmaları bulunmak” şartları yer aldı. İlanın şartlarını karşılayan E.B. isimli doktor öğretim üyesinin “Metin madenciliği: Hizmet pazarlaması için bir uygulama” isimli bir akademik çalışması bulunuyor.

İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı için açılan doktor öğretim üyesi ilanında, “Doktorasını Arap Dili ve Belagati bilim dalında yapmış olmak. Lafzi bağlama edatları konusunda Kur’an’dan örneklerle çalışma yapmış olmak. Alanında en az 6 yıl ders verme deneyimine sahip olmak” şartları arandı. Bir başka üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan M.M.C. ise bu şartları karşılayan kişi oldu. M.M.C. 2016 yılından beri bir üniversitede ders verirken, “Arap dilinde lafzî bağlama edâtları- Lokman Sûresi örneği” başlıklı bir tezi bulunuyor.

Nurdağı Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı için açılan doktor öğretim üyesi için şu şartlar arandı: “Doktorasını bahçe bitkileri bölümünde yapmış olmak ve yabani erik türlerinin anaçlık özellikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.” Doktorasını 2017 yılında tamamlayan R.U.’nun “Kahramanmaraş florasından klon seleksiyonu yoluyla elde edilen bazı yabani erik türlerinin kayısıya anaçlık özelliklerinin araştırılması” isimli bir tezi olduğu ortaya çıktı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı için açılan doktor öğretim üyesi ilanının şartlarında, “Hemşirelik anabilim dalı doktora mezunu olmak, halk sağlığı hemşireliği alanında dersler almış olmak ve transteoretik model ile ilgili çalışma yapmış olmak” ifadeleri yer aldı. Halk sağlığı anabilim dalında yüksek lisans yapan E.S. isimli öğretim görevlisinin, “Kendi kendine meme muayenesi davranışının transteoretik modele uyarlanması” başlıklı doktora tezi bulunuyor.

ARANAN GAYET BELLİ

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi Programı için açılan ilanda, “İşletme Anabilim Dalı’nda doktora yapmış olup kur riski ve bankacılıkta çeşitlendirme konusunda çalışmalar yapmış olmak” şartları arandı. Aynı üniversitede çalışan B.B. isimli öğretim görevlisinin, “Dış ticaret yapan işletmelerde kur riski yönetimi ve Gaziantep sanayi işletmelerinde uygulama” başlıklı bir yüksek lisans tezi ve “Bankacılıkta gelir çeşitlendirmesinin performans üzerindeki etkisi: Mevduat bankaları uygulaması” isimli bir çalışması bulunuyor.

Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı için açılan doktor öğretim üyesi ilanının şartlarında, “Doktora eğitimini Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında yapmış olmak. Tabak Prezentasyonu alanında çalışmalar yapmış olmak” ifadeleri yer aldı. C.U. isimli öğretim görevlisinin, “Tabak prezentasyonunun gastronomi turizmindeki yeri” ve “Gastronomide Tabak Prezentasyonunun Önemi” isimli çalışmaları bulunuyor.

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mmt
9.11.2022 15:52
hahahaha.ulan bunları unutmamak lazım.  
 
Misafir
9.11.2022 15:24
Gaziantep Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri dahil Arabistan'a dönmüş. Kızlar mezdeke kıyafeti gibi sadece gözleri görünüyor..  
 
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