Gaziantep Üniversitesi'ni kaybettik. Başımız sağ olsun. Hey gidi Şehit Kamil... Hey gidi Karayılan...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gaziantep Üniversitesi'ni kaybettik. Başımız sağ olsun. Hey gidi Şehit Kamil... Hey gidi Karayılan...

Gaziantep Üniversitesi’nde ders veren çoğu öğretim üyesinin yabancı uyruklu olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'de her geçen gün artan kaçak göçmen ve mülteci sorunun gün be gün büyümeye devam ediyor. Ülkemizde sürekli artan kaçakların yanı sıra, akademide de benzer bir durum yaşanıyor.

Karabük Üniversitesi öğrencilerinden skandal itiraflar! Afrikalılarla cinsel birliktelik yaşayan Türk erkek ve kız öğrenciler hastaneye akın ettiKarabük Üniversitesi öğrencilerinden skandal itiraflar! Afrikalılarla cinsel birliktelik yaşayan Türk erkek ve kız öğrenciler hastaneye akın etti

ÇOK SAYIDA ARAP ASILLI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VAR

Üniversitelerde barındırılan çok sayıda yabancı öğrenci ve öğretim görevlisi skandalları bitmek bilmezken, akademik yeterlilikleri büyük bir tartışma konusu olan şahısların önleri açılmaya devam ediyor.

Bu skandalların bir yenisi ise Gaziantep Üniversitesi'nde ortaya çıktı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerle gündeme gelen olayda, akademideki birçok farklı branşta çok sayıda Arap asıllı akademisyenin kadrolu şekilde görev yaptığı görüldü.

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İsim isim bakıldığında öğretim üyelerinin genel olarak Orta Doğu bölgesinden olması da sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları yaşanan bu durumu “vatan hainliği” olarak nitelendirdi.

İşte paylaşılan fotoğrafın altına gelen bazı yorumlar,

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NE OLMUŞTU?

Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi yaşanmıştı. Birçok Türk öğrenci Karabük’teki yabancı öğrenci sayısındaki artıştan yakınırken, Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde bir sınıfa ait olduğu iddia edilen yoklama listesinde, 50 kişiden 48'inin yabancı uyruklu olduğu görülmüştü.

Öte yandan Karabük Üniversitesi İtiraf Sayfası'nda Afrikalı ögrencilerle cinsel birliktelik yaşayan Türk erkek ve kız öğrencilerin ‘itirafları’ gündeme bomba gibi düşmüştü. Kimi HPV kimi de HIV şüphesiyle hastaneye gittiğini anlatmıştı.

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