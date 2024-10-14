Gaziantep Valiliği'nden Suriyelilerin esnaf kaçırdığı iddialarına açıklama

Düzenleme: Kaynak: AA
Gaziantep Valiliği'nden Suriyelilerin esnaf kaçırdığı iddialarına açıklama

Gaziantep Valiliği, çeşitli basın kuruluşlarında yer alan "Suriyeliler Antep'te esnafı kaçırarak işkence yaptı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, söz konusu videoda yabancı uyruklu şahısların olmadığını duyurdu.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı basın organlarında E.Ö'nün yabancı uyruklu şahıslar tarafından kaçırıldığına dair ifadelerin yer aldığı, "Suriyeliler Antep'te esnafı kaçırarak işkence yaptı" başlıklı haberlerin yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, E.Ö'nün 10 Eylül 2024'te jandarma karakoluna giderek darbedildiğini ve yağmalandığını ifade ederek şikayetçi olduğunun aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kendisini darbettirerek yağmalattığını iddia ettiği F.D. ve M.D. isimli şahısların ise daha öncesinde 27 Mart 2024 günü emniyet müdürlüğümüze başvuruda bulunduğu, kendilerine şantaj yaptığı ve para istediğini iddia ettikleri E.Ö. hakkında suç duyurusunda bulundukları anlaşılmıştır. Meydana gelen olayda şahısların başvuruları doğrultusunda jandarma komutanlığımız ve emniyet müdürlüğümüz tarafından yabancı uyruklu herhangi bir şahıs tespit edilmemiş, E.Ö. isimli, habere konu şahsın da bu yönde bir beyanı olmamıştır. Söz konusu haberde yayımlanan görüntülere de ulaşılmış, görüntülerde yer alan şahısların yabancı uyruklu olduklarına dair herhangi bir kanıta rastlanmamıştır. Olayla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü soruşturma devam etmektedir."

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