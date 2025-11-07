Vali Çeber, basın açıklamasında, genel asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, uyuşturucu ve madde bağımlılığı, trafik, siber güvenlik ve göçmen kaçaklığına yönelik pek çok alanda yapılan çalışmalara ilişkin rakamları paylaştı.

VALİ KEMAL ÇEBER, 2025 YILININ 10 AYLIK ASAYİŞ BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

Gaziantep'te 2025 yılında meydana gelen olaylarla ilgili verileri paylaşan Vali Kemal Çeber, "Verdiğimiz rakamlar 2025 yılının ilk 10 ayına ilişkin rakamlardır. Bu süreçte terörle mücadelede 333 operasyon yapılarak 29 şahıs yakalanarak etkisiz hale getirildi. Asayiş olaylarında şuana kadar 22 bin 410 olay yaşandı, aydınlatma oranı ise yüzde 97 gibi çok yüksek bir orana ulaştı. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda geçen yıla göre yüzde 22'lik bir azalış var. Bu konuda ilimizde ciddi azalmalar var. Aydınlatma oranlarında da sürekli artış var. Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan toplam 5 bin 534 kişi yakalandı. Bu süreçte 3 bin 453 ruhsatsız silah ele geçirildi ve 3 bin 685 kişi hakkında işlem yapıldı. Organize suçlarla mücadelede toplam 19 operasyon yapılarak 154 şahıs gözaltına alındı ve 114 şahıs tutuklandı. Kaçakçılıkla mücadele geçen yıl 80 kişi yakalanarak 4 kişi tutuklanırken bu yıl ise 81 yakalama var ama tutuklu yok. Uyuşturucu mücadelede de emniyet bin 325, jandarma ise 90 imal ve ticarete yönelik operasyon yapılarak bin 831 şahıs tutuklandı. Operasyonlar sonucunda ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Biz suç ve suçlulara karşı sadece güvenlik olarak değil el birliğiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Olumlu sonuçlar geliyor ve bu sonuçları almaya devam edeceğiz. Siber suçlarda da emniyet olarak 2 bin 463, jandarma olarak da 570 olmak üzere toplamda da 3 bin 33 tespit edilen şahsa işlem yapıldı. Trafik kazaların da ise geçen yıla göre olay yerinde hayatını kaybeden sayısı 68'den 48'e düştü. Hep beraber bunu azaltmaya devam edeceğiz" dedi.

Gaziantep'te özellikli 64 dron ile sıkı denetimler yapılacak

Emniyet ve jandarma olarak dron denetimlerine yoğunluk vereceklerini de açıklayan Vali Çeber, "Emniyet müdürlüğümüze ait toplam 33, jandarmamıza ait de 31 adet dron mevcut. Toplam 64 dron ile kentte denetimler yapıyoruz, bu sayı 2 yıl önce 10-25 civarındaydı. Emniyette gece görüş, yüz tanıma, silah tanıma özellikli 4k HD çekim yapabilen dronlarımızla hizmetleri daha etkin yürütüyoruz. Sesli dron ve canlı yayın aktarımı yapan dronlarla da trafik denetimi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

MOTOSİKLET DENETİMLERİ YOĞUNLAŞTIRILACAK

Vali Çeber, kentte motosiklet yoğunluğunun da son yıllarda çok fazla artmaya başladığını, kentte meydana gelen kazaların yüzde 53'ünü motosiklet kazaların oluşturduğunu ve bu nedenle de ciddi denetimler ve yaptırımlar uygulayacaklarını belirtti.



İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ise kentte örgütlü olarak yapılan uyuşturucu tacirliğine yönelik önemli bir operasyon yaptıklarını ve çok sayıda kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

EMNİYET ENVANTERİNDEKİ DRONLARIN TANITIMI YAPILDI

Toplantı sonrası Gaziantep Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren gece görüş, yüz tanıma, silah tanıma, sesli komut verme özellikli 4k HD çekim yapabilen dronların tanıtımı yapıldı.