Gaziantep ve ilçelerinde sağanak etkili oldu

Gaziantep kent merkezi ve özellikle Yavuzeli ilçesinde akşam saatlerinde aniden sağanak bastırdı.

KAYNAK: İHA
Gaziantep ve ilçelerinde sağanak etkili oldu

Kısa sürede etkili olan yağmur sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Gaziantep için bugün ve yarın sağanak yağış uyarısında bulunmuştu.

Araç ve yayalar zor anlar yaşadı

Yağış nedeniyle araç trafiğinde aksamalar da yaşanırken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kıyafetleri ile kendilerini ıslanmaktan korumaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise şemsiye ve yağmurluklarla yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağmurun ardından hava sıcaklığı da düştü.

Su baskınlarına karşı önlem alındı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, olası su baskınlarına karşı önlem almak için ekiplerini seferber etti. Belediye ekipleri, yağışın yoğun olduğu bölgelerde su tahliye çalışması yaptı. Ayrıca belediye, vatandaşlara acil durum numaralarını paylaşarak yardım talep etmelerini istedi.

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