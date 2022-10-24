AKP'li Belediye Başkanının kardeşi Fırat'ın kıyısına kaçak villa yaptırdı. Kızmayın canım seçim geliyor imar barışı çıkacak diye yapmıştır çocuk

Seçim yaklaşıyor...Seçim yaklaştıkça da imar barışı çıkar nasılsa sözleri dilledirilmeye başlandı. İşte buna en son örnek Gaziantep'in AKP'li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun kardeşi Beyhan Tahmazoğlu'ndan. İddiaya göre Fırat'ın kıyısına kaçak villa yaptırdı.

O villanın dikildiği yer Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Belkıs Antik Kenti yakınlarında Fıstıklık mevkiinde. Hem de Fırat Nehri’ne sıfır noktada. İddiaya göre arsanın sahibi Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun, iş insanı kardeşi Beyhan Tahmazoğlu. Fırat nehrine sıfır noktada kazma bile vurulmamış bölgede villa inşaatı başlandı. Villanın zemin katı birinci ve ikinci katın betonları atıldı.Artık neredeyse tuğlalar örülecek duruma gelindi. Her nedense bu yapıdan Nizip Belediyesi haberdar olmadı.

İNŞAAT NEREDEYSE TAMAMLANACAKTI

Kaba inşaatı bitmek üzereyken Nizip Belediyesi inşaatın durdurulması ve yapılan bölümlerin yıkılması için encüman kararı verdi

YOL BİLE YAPMIŞLAR HER NEDENSE KİMSENİN HABERİ BİLE OLMAMIŞ

Encümen 200 bin lira para cezası kesti bölgenin eski haline getirilmesine karar verdi. İşte bu kararların gölgesinde inşaata ulaşmak için yol bile yapıldığı ortaya çıktı.

Gelişmeler üzerine Nizip'in AKP'li belediye Başkanı Mehmet Sarı inşaat hakkında konuştu. Mehmet Sarı, yıkım için Beyhan Tahmazoğlu'na süre verildiğini açıkladı. Bölgenin eski haline getirilmemesi halinde kendilerinin yıkacağını Belediye Başkanı Sarı, inşaata neden müdahale edilmedi sorusuna "farkedemedik" diye yanıtladı.

Peki Nizip Belediyesi'nin AKP'li belediye Başkanı Mehmet Sarı orman içine açılan yoldan haberi var mıydı? O sorunun yanıtı ise "Yoldan haberimiz yok şeklindeydi. Bu arada belediyenin Beyhan Tahmazoğlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suc duyusunda bulunulacağı öğrenildi.