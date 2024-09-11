Gaziantep'de fıstık hırsızlarına operasyon

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş, JASAT ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nizip ve Karkamış ilçelerinde fıstık hırsızlıklarının aydınlatılması için operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 3 farklı vatandaşın fıstık bahçesinden toplam 176 kilogram fıstığın çalınması olaylarında 6 şüpheli şahıs fıstık çaldıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli kişiden Z.B. tutuklandı: Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.