Gaziantep'de fıstık hırsızlarına operasyon

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gaziantep'de fıstık hırsızlarına operasyon

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından fıstık hırsızlıklarının aydınlatılması için gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş, JASAT ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nizip ve Karkamış ilçelerinde fıstık hırsızlıklarının aydınlatılması için operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 3 farklı vatandaşın fıstık bahçesinden toplam 176 kilogram fıstığın çalınması olaylarında 6 şüpheli şahıs fıstık çaldıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli kişiden Z.B. tutuklandı: Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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