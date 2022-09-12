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Gazeteciye canlı yayında güvenlikçiler saldırdı telefonunu zorla elinden aldı

Gaziantep'te gazeteciye saldırı. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde bulanan Grand Halı Fabrikasındaki çıkan yangını takip eden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Said Vakkas Yağcı’yı önce darp eden 5 kişilik grup ardından elindeki telefonu zorla alıp, el koydu.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 17:44
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Gaziantep'de yanan halı fabrikasının güvenlik görevlileri canlı yayın yapan muhabire saldırıp, telefonunu zorla aldılar

Gazeteciye canlı yayında güvenlikçiler saldırdı telefonunu zorla elinden aldı
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Edinilen bilgiye göre, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Grand Carpet Halı Fabrikasında 11.30 sıralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.
Dumanların yükseldiği yangın ihbarı üzerine olay yerine giden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Said Vakkas Yağcı, telefonundaki programla canlı yayın yapmaya ve görüntüleri merkeze aktarmaya başladı.


İlk olarak İtfaiyenin söndürme çalışmalarını ve çevredeki ambulansları görüntüleyen Yağcı’ya, fabrikanın güvenlik görevlileri olduğu iddia edilen 10 kişilik grup tarafından kimlik sorulup telefonu kapatması istendi.


Muhabir olduğunu söyleyip kimliğini göstermesine rağmen Yağcı’yı darp etmeye başlayan grup, ardından muhabirin elindeki telefonu zorla alarak gasp etti. Ardında hakaret ve küfürler yağdıran grubu polis ekipleri ayırarak bölgeden uzaklaştırdı. Bu sırada canlı yayında olduklarından habersiz grup, telefona el koyduklarını söyleyerek görüntüleri silmeye çalıştı.


Canlı yayında yaşanan darp olayı saniye saniye kaydedilirken, telefonunu geri almak isteyen muhabire bir grup hakaret ve tehditlerle saldırdı. Telefona el koyduklarını canlı yayında itiraf eden güvenlikçiler ardından görüntüyü silmek için çaba sarf etti.
Canlı yayına saniye saniye yaşanan olay sonrası Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti, saldırganlar karakola götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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