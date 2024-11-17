Gaziantep'de yere çöp atanlara para cezası uygulanacak

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Gaziantep'de yere çöp atanlara para cezası uygulanacak

Gaziantep'in Şehitkâmil ilçesinde, son günlerde sistematik şekilde, çöp konteyneri boşken çöplerin konteyner dışına atıldığı tespit edildi. Çöplerini konteyner dışına atanlar ile önüne araç park ederek konteynerlerin boşaltılmasını engelleyen araç sahiplerine ceza uygulanacak.

Gaziantep'in Şehitkâmil Belediyesi tarafından başlatılan temizlik seferberliğine karşın çöplerin, konteynerler boş olmasına rağmen bilinçli bir şekilde etrafa atıldığı görüldü. Hafta sonu ilçenin birçok bölgesinde benzer görüntüler yaşandı.

Son günlerde sıklaşan bu durum nedeniyle Şehitkâmil Belediyesi tarafından yeni bir uygulama başlatıldı. Bu kapsamda belediye ekipleri tarafından, çöpleri bilinçli bir şekilde konteyner dışına atan kişiler ile çöp konteyneri önüne araç park ederek, konteynerlerin boşaltılmasını engelleyen araç sahipleri tespit edilerek cezai işlem uygulanacak.

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