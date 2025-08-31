Gaziantep'e turist akını

Tarihi mekanları ve gastronomisiyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinin önde gelen kentlerinden Gaziantep'te turist yoğunluğu yaşanıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarih, kültür ve gastronomi merkezi konumunda olan, tarihi yapıların yanı sıra çarşılarıyla, hanlarıyla ve müzeleriyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen Gaziantep, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda turist akınına uğruyor.

Osmanlı döneminden kalma tarihi cami, han, hamam, bedesten ve çarşıların bulunduğu, geleneksel konakların olduğu, tarih, doğa, kültür ve gastronomi alanlarında ziyaretçilerine eşsiz bir gezi imkanı sunan Gaziantep'te turist sayısında yeni bir rekora imza atıldı. Geçtiğimiz yıl son 20 yılın turist rekorunun kırıldığı Gaziantep'i yılın ilk 7 ayında bir milyondan fazla kişi ziyaret etti. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan ve dünyanın da en eski 10 şehri arasında bulunan Gaziantep'i 2025 yılının ilk 7 ayında yaklaşık 620 bini konaklamalı olmak üzere bir milyonu aşkın yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılında 2024 yılına göre Gaziantep'te konaklayan turist sayısında yüzde 6 oranında artış oldu. 2025'in ilk 7 ayında Gaziantep'teki otellerde konaklayan turist sayısı 616 bin 242 olurken, günübirlik kenti ziyaret edenlerle birlikte turist sayısı 1 milyonu aştı. Müzeleriyle de öne çıkan Gaziantep'te Zeugma Mozaik Müzesi başta olmak üzere kentteki Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzelerde yaklaşık 500 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, tarihi Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı, Kültür Yolu üzerindeki hanlar ve mağaralarının yanı sıra baklava, fıstık, katmer ve beyran gibi coğrafi işaretli ürünleri, yöresel ve doğal lezzetleriyle turistlerin ilgisini çeken Gaziantep'i 2025 yılında yaklaşık 3 milyon ziyaretçi hedefleniyor.

Gastronomideki ünü, tarihi ve kültür turizmi sayesinde ziyaretçilerin gözde merkezlerinden biri olan Gaziantep'teki turist yoğunluğu yüzleri güldürürken, şehri ziyarete gelen turistler Gaziantep'in tarihi dokusuna ve gastronomisine hayran kalıyor. Özellikle hafta sonu tatilini geçirmek üzere kafileler halinde Gaziantep'e akın eden yerli turistler, kentteki tarihi, doğal ve kültürel mekanları geziyor. Gaziantep'e otobüslerle gezi düzenleyen seyahat acenteleri Antalya, Alanya, İzmir, Bursa, Konya, Ankara ve İstanbul gibi Türkiye'nin birçok şehrinden otobüslerle şehre turist getiriyor. Butik oteller başta olmak üzere kentteki bütün otellerde doluluk oranı hafta sonları yüzde 100'lere kadar çıkıyor. Gaziantep'i gezmek ve konaklamak için ise en az bir ay önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Tarihi, mimari ve kültürel dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı haline gelen Gaziantep'i sonbahar mevsiminde daha çok turistin ziyaret etmesi bekleniyor. Tarihi çarşılarda baklava, Antep fıstığı, kurutmalık sebzeler, baharat çeşitleri, sedef kakma ve bakır işlemeciliği, yemeni ayakkabı, kutnu kumaşı, takı ve süs eşyaları büyük ilgi görüyor.

Arkadaşları ile birlikte İstanbul'dan Gaziantep'i gezmeye geldiğini belirten yerli turistlerden Deniz Ak, "Gaziantep bir gastronomi şehridir. Yemek kültürüyle öne çıkan bir şehir olduğu gibi müze ve tarihi hanlarıyla da çok güzel bir şehir. Bakırcılar Çarşısı başta olmak üzere tarihi çarşılarıyla da ön planda yer alan bir şehir olan Gaziantep, Türkiye'nin en önemli şehri. Kale altı civarında onlarca tarihi han var. Gaziantep Türkiye'de Antalya ve İstanbul'dan sonra en çok turist alan bir şehir" dedi.

Alanya'dan Gaziantep'i gezmeye geldiğini ve 3 gün boyunca Gaziantep'te konakladığını belirten Sıla Oransal da, "Gaziantep'i çok beğendim ve çok memnun kaldım. Gaziantep gerçekten gezip görülmesi gereken bir şehir. Gaziantep'te Bakırcılar Çarşısını ve diğer çarşıları gezdim, çok beğendim. Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı gezdim. Müzelerin çoğunu gezdim. Özellikle Gaziantep Panorama Müzesi'ni çok beğendim. Gaziantep'e gelenlere mutlaka katmer yemesini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Arkadaşlarıyla birlikte Gaziantep'i gezdiklerini ve Gaziantep'i çok beğendiklerini belirten Ukraynalı Ludmila Küşneci ise "Gaziantep'i çok seviyorum. Gaziantep çok güzel ve tarihi bir şehir. Gaziantep dünyanın en eski şehirleri arasında yer alan bir şehir. Gaziantep'in baklavası çok lezzetli ve güzel. Gaziantep'i çok sevdik. Gaziantep'in çarşıları, hanları ve kültürü çok güzel. Zeugma Mozaik Müzesi ile Bakırcılar Çarşısı'nı gezdik ve çok güzel bulduk" diye konuştu.