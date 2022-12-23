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Yolcu treninde valizlerde 10,6 kilo esrar ele geçirildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yolcu treninde 10 kilo 630 gram esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 10:56
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolcu treninde 10 kilo 630 gram esrar ele geçirildi

Yolcu treninde valizlerde 10,6 kilo esrar ele geçirildi
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İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Fevzipaşa Garı'nda, Elazığ-Adana seferini yapan yolcu treninde, ihbar üzerine arama yaptı. Durumundan şüphelenilen 2 yolcunun valizlerinde, 10 kilo 630 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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