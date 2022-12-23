Yolcu treninde valizlerde 10,6 kilo esrar ele geçirildi

İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Fevzipaşa Garı'nda, Elazığ-Adana seferini yapan yolcu treninde, ihbar üzerine arama yaptı. Durumundan şüphelenilen 2 yolcunun valizlerinde, 10 kilo 630 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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