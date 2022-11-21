Diyarbakır’da F-16 hareketliliği

Fırat'ın doğusundan Gaziantep'in Karkamış ilçe merkezine yapılan havan saldırısıyla biri çocuk, biri öğretmen olmak üzere vatandaş hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralanmıştı.

Terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kara harekatına işaret ederken, 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na katılarak operasyonları icra eden Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan uçaklar havalandı.