Gaziantep’in LGS'de çok sayıda tam puan başarısı göz doldurdu

Gaziantep'te Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS'de 23 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak tam puan aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarını dün açıkladı. Sonuçlara göre Gaziantep, bu yıl da eğitimin öncüsü olurken Gaziantep, bu yıl ortaokuldan liseye geçişte yapılan merkezi sınavlarda en fazla Türkiye birinciliği sayısına ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Kent genelinde toplam 23 öğrenci, sınavdaki tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla Türkiye birinciliğini paylaştı. 2024 LGS sınavında Türkiye geneli tam puan alan 352 öğrenciden sadece 3'ü Gaziantepli öğrenciler iken bu sayı 2025 yılında yaklaşık 8 kat artarak 23'e yükseldi.

Gaziantep'in Şehitkamil, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde öğrenim gören başarılı öğrenciler, ailelerini, öğretmenlerini ve kentteki eğitim camiasını gururlandırdı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla birincileri ve sınavda ter döken tüm öğrencileri kutlayarak, "LGS Türkiye birincisi olan evlatlarımız başta olmak üzere, sınavda gayret gösteren tüm öğrencilerimizi gözlerinden öpüyor, onları yetiştiren öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç, öğrencilerinin önemli başarılara imza attığını, bu başarıda aile ve öğretmenlerin büyük emeklerinin olduğunu söyledi.

LGS sınavına giren ve başarı elde ederek 500 tam puan alan tüm öğrencileri tebrik eden Kılınç, "Dün LGS sonuçları açıklandı. Öncelikle bütün öğrencilerime sınav süresinde gösterdikleri çaba ve gayretten dolayı tebrik ediyorum. Yolları bahtlara açık olsun. İlimiz açısından da gurur verici bir tablo ortaya çıktı. 23 öğrencimiz bütün sorulara doğru cevap vererek Türkiye birincisi oldular. 719 öğrenci içerisinde 23'ünün Gaziantepli öğrencilerimiz olması hepimiz için bir gurur kaynağı oldu. Aynı zamanda Gaziantep'in eğitim tarihi açısından da önemli bir güne tanıklık ettik. 2024 LGS'sinde 352 Türkiye birincisinden sadece 3'ü Gaziantep'in öğrencileri iken, bu sayı bu yıl tam 8 kat artarak 23 öğrenciye yükseldi. 23 öğrenci şehrin her tarafından aslında seçilmiş olan öğrencilerimiz, birinci olan öğrencilerimiz. Bu da bizi ayrı gururlandırıyor. Hem Şahinbey ilçemizde hem Şehitkemli ilçemizde hem de Nizip ilçemizdeki öğrencilerimizin farklı mahallelerden olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Ben bu süreçte emek veren bütün öğretmen arkadaşlarıma, çaba gösteren bütün öğrencilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin yolları, bahtları açık olsun. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan saygıdeğer velilerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

Gaziantep'te sürdürülebilir ve kalıcı bir başarı hedefi için çalıştıklarını belirten Tepe, "Aslında bu başarı bir günlük bir çalışmanın sonucu değil. Geriye dönüp baktığımızda bütün okullarımızın izninde oluşturulmuş olan akademik başarı ile ilgili ekiplerimizin yıl boyunca yoğun çalışmasının neticesidir. Esasında Türkiye Yüzyılı Maarif modelinin getirmiş olduğu bir noktada öğrencilerimizin doğru şekilde yönlendirilmesi, akademik başarı ve diğer alanlarda yönlendirilmesi, öğrencilerin yetenekleriyle uyumlu eğitim alması ve doğru hedefler belirlenmesi üzerine kurulu bir çalışmamız vardı. Bu çalışma yıl boyunca devam etti. Hafta sonları devam etti. İnsanlar tatildeyken öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, okul müdürlerimiz ve hepimiz ekip olarak çalışıyorduk. Bütün öğrencilerimizin yıl boyunca performansları birebir takip edildi. Öğrencilerimizin gelişim süreçleri kaydedildi. Öğrencilerimizin eksiklikleri yerinde tespit edildi. Bu da bir kültüre dönüştü. Yani akademik başarı hedefi olan öğrencilerimiz üzerine nasıl bir yol izlenebileceğiyle ilgili okullarımızda bir veri tabanı oluştu. Bu veri tabanı önümüzdeki yıllarda devam ederek Gaziantep'te kalıcı bir akademik başarı sistemi oturtmak için var gücümüzle çalışacağız" şeklinde konuştu.

LGS'de 500 tam puan 23 öğrenciden biri olan ve ailesiyle birinci olmanın sevincini paylaşan Mehmet Akif İnan Ortaokulu öğrencisi Ömer Yekta Öksüz, birinci olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Oğluyla gurur duyduğunu söyleyen anne Tuba Öksüz ise LGS'de 500 tam puan 23 öğrenciden birinin oğlu Ömer Yekta Öksüz olmasının sevincini yaşadıklarını belirtti.