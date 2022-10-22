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Ünlü katmerci öldürüldü oğlu yaralandı

Gaziantep'te alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsın silahlı saldırısına uğrayan ünlü katmerci Orhan Sertkaya hayatını kaybetti, oğlu da hafif şekilde yaralandı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 07:37
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Gaziantep'in ünlü katmerci öldürüldü oğlu yaralandı

Ünlü katmerci öldürüldü oğlu yaralandı
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İHA'nın haberine göre, olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Suyabatmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan ünlü katmerci Orhan Sertkaya ve oğlu Ali Sertkaya ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan bir şahıs arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında komşu esnafın silahlı saldırısına uğrayan ünlü katmerci Orhan Sertkaya kafasına isabet kurşunla ağır yaralanırken, oğlu ise dizine isabet eden kurşunla hafif yaralandı. 

Yaralı baba-oğul, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Orhan Sertkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan olayın ardından olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

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