Gaziantepliler "Sumud Filosu"na destek için toplandı

Kaynak: İHA
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail’in Sumud Filosu’na yönelik saldırılarına tepki gösterdi.


Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail’in Gazzelilere ve Sumud Filosu’na yönelik saldırılarına tepki gösterdi. İşgalci rejimin, Gazze’ye destek için 30 Ağustos'ta Conova'dan yola çıkan Sumud Filosu'na saldırı başlatması üzerine konvoy oluşturan İslahiye halkı, daha sonrasında Demokrasi meydanında toplanarak basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada işgalci İsrail’e lanet okurken Filistin ve Gazze halkına destek sloganları atıldı. Yapılan basın açıklamasının ardından vatandaşlar dağıldı.

