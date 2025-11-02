Kurtuluş Savaşı’nda Gazianteplilerin kahramanca yürüttüğü destansı mücadelenin gelecek nesillere aktarılması amacıyla Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilerek müzeye dönüştürülen Şahinbey Milli Mücadele Müzesi’nde Gaziantep’in 11 ay boyunca işgalcilere karşı verdiği mücadele tüm ayrıntılarıyla ziyaretçilerine tekrar yaşatılıyor.

Zor şartlar ve imkansızlıklara rağmen kadın, erkek, genç, yaşlı 7’den 70’e Antep halkının işgalci Fransızlara karşı kazandığı zaferin üzerinden bir asır geçse de Gaziantepliler, ecdadının verdiği destansı mücadeleyi unutmamak için çocuklarıyla birlikte Antep savunmasının anlatıldığı Şahinbey Milli Mücadele Müzesi’ni ziyaret ediyor.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Kurtuluş Savaşı’nda Fransızlara ve İngilizlere karşı tek yumruk olarak dünyaya örnek gösterilecek bir mücadele ortaya koyan Gazianteplilerin, örnek kurtuluş destanının anlatıldığı müzede ziyaretçilere; destansı mücadele, bal mumu heykeller, ses efektleri ve profesyonel rehberlerin anlatımıyla gelecek nesillere aktarılıyor. O döneme ait yaşantının sergilendiği mağarada halkın kullandığı tabanca, tüfek, kılıç, kama, et satırı, kazma, kürek ve nacak gibi birçok tarihi eşya da müzede yer alıyor. Büyük bir ilgi gören ve ziyaretçileri hiç eksik olmayan Şahinbey Milli Mücadele Müzesi, hafta sonları yoğun ilgi görüyor. Açıldığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğrayan ve ziyaretçilerine Antep Savunması’nda verilen destansı mücadeleyi tekrar yaşatan müze, Gaziantep halkının yanı sıra Türkiye’nin birçok ilinden kente gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Tarihin ruhu Şahinbey Milli Mücadele Müzesi’nde yaşıyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Milli Mücadele Müzesi’nin geçmişin yansıması olduğunu belirterek, "Burası Gaziantep’in kuruluşunda Heyeti Merkeziye’nin kullandığı bir mekân. Kurtuluş Savaşı’nda baskınlar olduğu zaman bu tünelleri kullanarak, farklı mekânlardan çıkmak suretiyle savaşı buradan yönetmişler. Gaziantep’in kurtuluş savaşında birçok olayları içinde barındırmış çok önemli mekânlardan birisi. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ‘Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen Şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.’ dediği yerdeyiz. Kurtuluş Savaşı’nın en çetin geçtiği mekânlardan birisi olan bu mekân, gençlerin tarihlerini daha net bir şekilde görüp, geleceklerine yön verecekleri bir müzedir. Tarihin, ruh kazandığı Şahinbey Milli Mücadele Müzesi’nde ‘imkanın değil imanın galip geldiği’ çok net bir şekilde anlatılmaktadır" dedi.