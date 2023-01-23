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3 milyon 70 bin makaron ele geçirildi

Gaziantep’te polisin yaptığı aramada 1 depo ve araçta, 3 milyon 70 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 13:03
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Gaziantep'te 1 depo ve araçta 3 milyon 70 bin makaron ele geçirildi

3 milyon 70 bin makaron ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda makaron getirildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, 1 depo ile kamyonette yaptığı aramada, yurda kaçak yollarla sokulmuş bandrolsüz 3 milyon 70 bin makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

(Kaynak: DHA)

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