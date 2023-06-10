Gaziantep’te 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir araçta arama yaptı. Ekiplerin, yaptığı aramalarda 1 kilo 6 gram metamfetamin (ateş-buz) ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Operasyon sonucunda yakalanan ve çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.