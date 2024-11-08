Gaziantep’te 1 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu

Kaynak: İHA
Gaziantep’te 1 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu

Gaziantep'te siber dolandırıcılık yöntemiyle 10 vatandaşı 1 milyon 208 bin 942 TL dolandıran 5 şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını arttırdı. Yapılan Çalışmalar neticesinde 24 şüphelinin internet sitelerinde araç satış ilanları vermek, telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması gibi suçlar var.

Eylül ayı içerisinde 10 vatandaşı toplam 1 milyon 208 bin 942 TL para toplayarak dolandırdığı tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin ikametlerine yapılan adli arama sonucunda, ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu. Olayda 5 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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